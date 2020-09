Det er ingen skam, og det angår alle

Debatt

10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging. Mange er blitt rammet av selvmord når noen i familien eller vennekretsen har avsluttet sitt eget liv. Uendelig fortvilelse er bakgrunnen for at et menneske går til et så drastisk skritt som å ta sitt eget liv. Samme person etterlater seg like mye fortvilelse, dyp sorg og stort savn.