Debatt

E6 sør skulle koste 1,5 milliarder kroner, men endte på 3,6 milliarder kroner. Prosjektet ble imidlertid meget vellykket, ikke minst ved at den håpløse køa over Heimdalsmyra forsvant. Men Statens vegvesen bommet totalt med avslutninga av prosjektet. For å spare penger, valgte man å kutte ut toplanskryss på Klett, og erstatte det med ei rundkjøring.