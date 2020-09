Kranglingskulturen har dere skapt sammen

Debatt

Jeg husker da jeg var påtroppende leder for Halsa Næringsforening og deltok på en samling med fylkeskommunen Møre og Romsdal hvor flere organisasjoner i førstelinjetjenesten og virkemiddelapparatet deltok. I pausen etter en presentasjonsrunde samlet vi oss rundt kaffemaskinen, som en gjør på slike samlinger, hvor noen kommenterte: «Halsa, ja. Der krangles det. Kommunen for bygdafogderi». Jeg stusset litt over dette utsagnet. Det var ikke et kult stempel å ha, tenkte jeg.

Som innflytter hadde jeg ikke forhistorien til å ta verken avstand eller nikke bekreftende til kommentaren, men jeg forsto jo relativt raskt at Klettelva fortsatt var tydelig i denne vakre nordmørskommunen. Og for leserne som ikke er lokalkjent, er Klettelva elven mellom tidligere Valsøyfjord kommune og Halsa kommune. Halsa med sine praktfulle gårder og Valsøyfjord med industrien. Denne historien er spennende, og fortjener i grunn et leserbrev i seg selv. Halsa kommune har mye å være stolt over, men når noen av innbyggerne i gamle Halsa og gamle Valsøyfjord kommuner fortsatt sørger over sammenslåinga i 1964, er det klart det blir krevende med en ny kommunesammenslåing kun 56 år etter forrige sammenslåing.

Så nå sitter vi her da, med kanskje ett av Norges mest salgbare og joviale kommunenavn, men med et kommunestyre som igjen krangler i media. Ordspillene til kommunenavnet vårt er uendelige. «Velkommen Heim», «Borte bra, men Heim er best», «Heimlaga» «Heimkoselig». Vi er portalen mellom to fantastiske fylker. Vi ligger langs hovedpulsåra E39 med dyktige og gode naboer i hver retning. Næringslivet vårt er bredt og variert med kompetente og kreative bedriftsledere.

Vet dere hva vi sliter med? Vi, som mange andre distriktskommuner, sliter med fraflytting, forgubbing, infrastruktur og saksbehandlingstid. Vi sliter med jobb for to. Vi sliter med å kommunisere hva kommunen har å by på i forhold til arbeidsliv og bokvalitet. Vi sliter med at ungdommene flytter ut av kommunen for utdanning i urbane strøk og ikke ønsker seg Heim igjen. Vi sliter med at det i år var norgeferie, men i vår kommune står det fortsatt informasjonsskilt og kart over gamle Halsa- og Hemne kommune. Tenk deg hvor kult det hadde vært med et kjempestort skilt hvor det sto «Velkommen Heim» når du entrer kommunegrensa vår fra enten nord eller sør, med et interaktivt kart som viste alt det fantastiske Heim har å by på!

Da stjernen fra Free Willy kom til Halsa var det stor ståhei. «Gjør som Keiko, bo i Halsa!» ble det printet ut på t-skjorter og plakater. Det endte jo som det gikk med Keiko, og vi kan vel alle enes om at «Gjør som Keiko, dø i Halsa» ikke har samme «swong» over seg? For å sette det på spissen, så er det jo dit statistikken peker. Distriktskommuner, inklusive Heim, har, og vil komme til å ha, en økende aldrende befolkning, så vi MÅ være proaktive med å tiltrekke oss arbeidskraft i fertil alder, som de kaller det så fint.

Så kjære kommunestyre i Heim kommune; jeg tar av meg hatten. Jeg tar av meg hatten for at dere tar på dere et verv som mange andre ikke orker. Jeg tror bestemt at enhver av dere har gått inn i politikken fordi dere genuint bryr dere om deres velgeres ve og vel. Men nå må dere ikke glemme at dere også er Heim kommunes ansikt utad. Og kanskje hadde det vært matnyttig at alle tar personlig ansvar for å skape en god og trygg samarbeidskultur. Dette gjelder også de som ikke skriker høyst. Å velge å være passiv og tillate en ukultur, er også et valg.

Jeg er en råtass på markedsføring og merkevarebygging, og gir dere gjerne et lynkurs i hvordan vi sammen kan løfte Heim til å bli en helsikkes attraktiv kommune å bo- og jobbe i. Når det kommer til kranglingskulturen dere sammen har skapt (for her er dere alle ansvarlige, også de som «kun» stille himler med øynene), må det nok sterkere krefter til verks. Kanskje kan Eggen og hans godfot-teori være en smart investering for kommunestyret. Eller kanskje en god, gammeldags ekteskapsrådgiver. For her mangler det tydelig respekt, klare grenser, god kommunikasjon, tillit, tilgivelse og raushet.

Jeg er ingen lokalpolitiker, og kommer nok heller aldri til å bli det, men jeg ville også oppfordret dere til å ta kampene ut av mediebildet. Er det disse innleggene dere ønsker at potensielle nye arbeidstakere og innflyttere blir møtt med når de «googler» Heim? Nei, jeg tror ikke det. Lykke til!

Mari Westad, innflytta heimværing