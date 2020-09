Hemmeligheter i Skaun?

Debatt

Vedtaket i saken ble også unntatt offentlighet. Saken gjaldt et tilbud om kjøp av aksjer i Trønderenergi og det ble vedtatt å ikke kjøpe ved denne anledningen.

Hemmelig vedtak

Det at vedtaket ikke ble ført inn i protokollen ser jeg på som et rent arbeidsuhell i fra administrasjonens side. Det ble rettet opp så snart de ble gjort oppmerksomme på det, og administrasjonen fortjener ikke mer pes for dette.

Lukket sak

Saken ble lukket fordi dokumenter i saken kan unntas offentligheten. Det betyr at dersom vi skulle behandlet saken åpent, måtte vi ha unngått å nevne kurs og pris. Vi visste ikke på forhånd hvordan debatten ville utspille seg. Derfor stemte jeg også for å lukke saken. Det viste seg at debatten ble veldig kort, både i formannskapet og i kommunestyret. Vi kunne ha sagt alt det vi sa i et åpent møte. Prinsipielt sett bør så mye som mulig foregå for åpne dører. Det er derfor naturlig å ta en ekstra runde neste gang en slik sak kommer.

Sprikende begrunnelser

Det viktigste for meg er at saker får et utfall jeg kan leve med. I denne saken ble det enstemmig vedtatt at vi ikke skulle kjøpe flere aksjer. Men begrunnelsen var veldig ulik. I formannskapet mente ordføreren at dette var et tilbud hun gjerne hadde ønsket at vi skulle benytte, men at det ikke passet inn i den økonomiske situasjonen.

Jeg hadde også vært positiv til kommunalt eierskap i Trønderenergi dersom det handlet om stabile strømnett og lønnsomme vannkraftverk, slik som i gamle dager. Men selskapet utvikler seg i en retning som gir større risiko, både økonomisk og etisk. Hvorfor skal Skaun kommune eie et selskap som bygger ladestasjoner i Oslo, solcellepaneler i det omstridde Overvik-prosjektet i Trondheim og fuglekverner på Frøya? Det ligger noe stygt til grunn for den vindkraftsatsinga som foregår. Eneste grunn til at vindkraft satses på er at vi har et dårlig regelverk. Vindkraftutbygging er samfunnsøkonomisk ulønnsom pga miljøødeleggelser og fordi utbygger ikke betaler for den oppgraderingen som kreves av strømnettet. Disse kostnadene veltes over på innbyggere og strømkunder. Slik blir investeringene bedriftsøkonomisk lønnsomme på kunstig vis. Og dette er vi med på som eiere, gjennom at vi applauderer den nye strategien til Trønderenergi, og gjennom at vi tilfører selskapet mer egenkapital som Trønderenergi kan bruke til å rasere naturen vår.

Samme sak, annet utfall

Jeg vil også legge til at vi hadde en tilsvarende sak 5. mars i år, der kommunestyret vedtok det som i realiteten var et kjøp av flere aksjer i Trønderenergi. Jeg var da den eneste som stemte imot.