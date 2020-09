Debatt

Stikkord for Orkdal helsetun ved inngangen til 2017 var høyt sykefravær og store utfordringer med å holde drifta innenfor budsjett. Da rådmann Ingvill Kvernmo og kommunalsjef Kristin Gjersvoll Wangen orienterte politikerne om ståa ved helsetunet i mars i 2017, poengterte begge at helsetunet hadde en stor jobb å gjøre både med hensyn til økonomistyring og ikke minst i forhold til at fraværspila pekte i feil retning.