Minneord om Nils Rune Bredesen

Nils Rune ble ansatt ved driftsavdelingen i Trondheim Havn 06.11.2017. Med seg hadde han en solid og bred kompetanse fra en lang og variert yrkesbakgrunn som blant annet mekaniker, sveiser, maskinfører og innkjøper. Hos Trondheim Havn ble han i tillegg sertifisert kranfører, og hadde kontroll på det meste på verkstedet.

Nils Rune var den første til å påta seg krevende oppdrag – ikke for å markere seg – men fordi han elsket å jobbe, og ville lette kollegaenes hverdag. Han var genuint opptatt av dem rundt seg, og han strakk seg gjerne ekstra langt for dem han hadde omtanke for – og dem var det mange av. Nils Rune kjente «alle» – og alle kjente ham.

Det var aldri kjedelig rundt Nils Rune. Han var en humørspreder som satte spor; positiv og løsningsorientert, med et skråblikk på livet – men alltid med omsorg for dem rundt. Han spredte latter, men også kunnskap der han var, og hadde en enorm evne til å absorbere og formidle kuriosa om de merkeligste ting. Nysgjerrigheten sendte ham på reiser verden rundt, og han fortalte engasjerende om sine mange reiser til land som Brasil, India, Cuba, USA og New Zealand. På reisene kunne han ha med seg gaver som innbyggerne selv ikke hadde råd til, for slik var Nils Rune; Han ga av det han hadde til de som trengte det.

Selv omtalte han seg som en «ohøvla globetrotter», og mange vil nok minnes Nils Runes gode humør og høyrøstede brumlestemme. Vidåpne skapdører og bildører vitnet om en utålmodig mann, alltid på vei til neste oppgave. Å sitte i ro var ikke noe for ham – og fritiden ble fylt med fotografering, hjelpe familie og venner med stort og smått, og skruing på veteranbiler og veteranmotorsykler. Nils Rune var også en dedikert administrator og bidragsyter på flere Facebook-sider hvor han ivrig pleiet interessen for Tempo motorsykler og lokalhistorie fra hjemkommunen sin.

Vi som har vært så heldige å få kjenne Nils Rune på arbeidsplassen, vet hvor glad han var i jobben sin, og arbeidsgleden hans smittet. Nils Rune var med på alt, enten det var oppgaver som skulle løses, trening med bedriftsidrettslaget eller en øl etter jobb.

Det er et tomrom på havna etter deg, Nils Rune. Ikke bare på verkstedet og mønstringsrommet, men også i gangene, på kontoret, på kaia og på treningstur vil den brumlete stemmen din, smilet og mange skråblikk på livet bli dypt savnet.

Hilsen dine kolleger i Trondheim Havn