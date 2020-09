Sittende regjering har kjørt i stykker distriktene og gått tom for verktøy

Debatt

Vi har i den senere tid erfart flere lokale saker som kraftig berører både enkeltpersoner og hele lokalsamfunn. Fjerning av skoleruta for barneskoleelevene på Lysheim skole, en annen skolebuss som ikke kan tilpasse ruten til kart og behov på Kjøra samt en brutal fjerning av følgetjenesten for fødende i en lengre periode for hele Orkdalsregionen. Hver for seg viser disse sakene en samfunnsutvikling som går i feil retning. Hvordan i alle dager har vi havnet i en situasjon hvor hele helseforetaket i Midt-Norge mangler jordmødre? Hvem er ansvarlig for at noe slikt kan skje? Er det noen vi kan bytte ut?

En av fellesnevnerne i disse sakene er at enkeltpersoner og lokalsamfunn kjenner på avmakt og rettmessig frustrasjon ovenfor myndigheter og beslutningstakere. Det er vanskelig å bli hørt og det er vanskelig å få svar på henvendelser. Beslutningstakerne er samtidig vanskelige å finne frem til og å identifisere. Internasjonale undersøkelser viser at det norske folk har hatt stor tillit til landets myndigheter. Er vi på feil vei med dagens retning? Har vi organisert oss på riktig måte? Er oppdeling og privatisering av offentlige oppgaver lurt i det lange løp? AtB og Vy er gode eksempler på en slik organisering. De har mange direktører, men de er vanskelige å få svar fra ved henvendelser. De virker heller ikke ute i distriktene. De kjenner ikke lokale forhold og har ingen perspektiver for samfunnsbygging. Økonomi er det overstyrende. Ikke spredt bosetting og distriktspolitikk. Jeg mener det skal sitte en politiker på toppen, som tar avgjørelser som omhandler og berører folk og samfunn. Er vi misfornøyde, så kan vi stemme på en annen etter fire år. Det kan vi ikke med direktører.

En annen fellesnevner er at hver enkelt sak representerer en vanskeliggjøring av å opprettholde arbeidsmarked, verdiskapning, bolyst, trygghet og aktivitet i distriktene utenfor de store byene. Det var vel ikke det som sto i partiprogrammene før forrige stortingsvalg? At deres politikk skulle føre til nedleggelse av tjenester og tidenes fraflytting fra distriktene? (Ref: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/voksende-byer-og-aldrende-bygder) Kommunereformen skulle jo blant annet bidra til det motsatte?

I fare for å bli beskyld for å være både bakstreversk, umoderne og gammeldags fra dagens regjering og deres meningsfeller mener jeg at disse eksemplene viser at vi er på ville veier med den retningen samfunnsutviklingen går i dag. Flere eksempler står i kø. Vi kan jo nevne den totalt mislykkede «nærpolitireformen». Der skulle det for eksempel bli mer politi på veiene og lengre åpningstider på de lensmannskontor som ble igjen. Nylige undersøkelser viser at åpningstidene har blitt redusert i distriktene utenfor de store byene og at det er lite ressurser igjen til for eksempel skolebesøk. Forebyggende arbeid fra politiets side der ute hvor folk bor har en uomtvistelig stor effekt på, ja nettopp, forebygging mot kriminalitet. Med andre ord: Det lønner seg på sikt. Nå finnes ikke ressurser til slikt arbeid i politiet. Når dagens regjering krampaktig forsøker å bøte på noe av skadene de har påført politiet med å lansere «bobilpoliti» blir jeg flau på deres vegne.

Det virker heller ikke som om dagens regjering har tatt inn over seg læring underveis i pågående pandemi. Beredskap og kontroll over nasjonale naturressurser foreslås lagt ut for salg med innføring av nye energipakker med EU og nedsalg fra staten i Equinor. Det foreslås til og med en fjerning av konsesjonskrav ved salg av skogeiendommer. Det vil kanskje føre mer hard valuta inn i skogindustrien på kort sikt men hva hvis vi løfter blikket noen år frem i tid? En nasjonal kontroll på skogen i Norge med konsesjonslovgivning og en blanding av statlig og lokalt eierskap må også settes i sammenheng med beredskap for fremtiden. Det samme må eierstrukturen i våre energiselskaper, bosettingsmønster og produksjon av mat over hele landet. Dagens regjering har fra før forandret kvotesystemet for havressursene ut fra et «aker brygge perspektiv» noe som har ført til en sentralisering, byråkratisering og privatisering. I praksis mindre til de små lokale fiskerne og mer til de store. Vi kan ikke ha en regjering som fortsetter i samme spor.

Ideologiene «hvis alt blir større så blir det bedre», «fri markedsøkonomi og EØS avtalen fikser alle våre beredskapsutfordringer», «forandre for å bevare» og «flere og større kontrollorgan» har slått feil. Gang på gang. Når man leser gjennom Høyre sitt programforslag for kommende stortingsperiode ligger det an for mer av den samme kortsiktigheten eller «buksepissingen» om man foretrekker å bruke det uttrykket.

Sittende regjering har kjørt i stykker distriktene og gått tom for verktøy. Det er på tide med storservice og noen andre i førersetet!