Hyttefolk er ikke bare en ressurs. De kan også være krevende

Debatt

Historisk sett har nordmenn vært hyttefolket nummer en, og interessen for hytter ser ut til å øke. I dag er det 438.000 fritidsboliger i Norge. I Trøndelag er det 51 700 fritidsboliger, der kommunene våre, Orkland, Heim, Rindal og Rennebu, står med en betydelig del av disse fritidsboligene. Gjennom tidene har stor fritidsbebyggelse vært et argument for vekst og velstand i kommunene, der verdiene hyttefolket legger igjen, har vært sterkt vektlagt. Antall hytter og fritidsboliger har vært et suksesskriterium for kommunene, og hyttefolket er blitt sett på som en stor ressurs. Det gjelder generelt all handel, og også bruk av lokale håndverkere. Enkelte kommuner, som blant annet Rennebu og Oppdal, har nærmest konkurrert om å ta størst del av hyttemarkedet. I en del fjellkommuner og kommuner på Sørlandet er bygder og byer nesten mørklagte når hyttefolket ikke er i boligene sine.