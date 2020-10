Plukk ned bommene!

Debatt

I vinter fikk orklandordfører Oddbjørn Bang ei henvendelse fra Hitra anleggsservice som gikk på at de mistet mye konkurransekraft etter at bommen på Våvatnet ble satt opp. Hitra anleggsservice driver Sætergård skiferbrudd, som holder til et par kilometer på «snillfjordsida» av bommen. Hovedmarkedet til bedriften ligger på Orkanger, og bedriften uttalte at kostnadsøkninga som følge av bommen gjorde at de mistet mange oppdrag. Bedriften pekte på at de kunne hatt fire til seks nye årsverk om de hadde sluppet bomkostnadene. Med utgangspunkt i dette lanserte Bang en sak i formannskapet der han foreslo å fjerne bommen på Våvatnet og slå den sammen med bommen på Vasslagvågen, som nå er kommunegrensa mellom Orkland og Hitra. Han viste til at det var urimelig at både næringsliv og innbyggere forøvrig måtte betale bompenger innad i egen kommune.