Golfbane på Stormyra i Knyken? Nei takk!

Debatt

Det er to viktige argumenter for det:

1. Vi har en klimakrise, og myr er naturlige karbonlagre samtidig som de er flomdempende og renser vann.

2. Vi har en naturkrise, og myr er viktige leveområder for mange arter, der flere dessverre står på rødlista.



Myras egenskap som karbonlager har fått mye oppmerksomhet de siste årene, da dette er relativ ny kunnskap, men viktig i forståelsen av hvordan naturens egen karbonfangst virker. Myrer dekker ca fem prosent av landarealet vårt og lagrer minst 950 millioner tonn karbon. Det tilsvarer ca 3500 millioner tonn CO2 eller Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år!



Å la myra stå i fred, og å restaurere myrer er gode klimatiltak. Dette har gjort at Stortinget nylig har vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr. Det er et godt tiltak, men ikke godt nok. Miljødirektoratet kommer nå i år med flere forslag for å begrense nedbygging av skog og myr. Det er i seg selv ironisk at det er lovlig å bygge ned myr for å bygge en parkeringsplass, men ikke for å dyrke mat.



Naturkrisen vi står oppe i er også svært alvorlig, og i 2019 kom det en rystende rapport fra Det internasjonale naturpanelet (IPBES) om tilstanden på jordas natur og biomangfold. Ifølge rapporten er allerede ti prosent av verdens plante- og dyrearter nærmest utryddet. I tillegg er rundt én million av åtte millioner dyre- og plantearter truet. Mange av dem risikerer å bli utryddet de nærmeste tiårene. Menneskelig aktivitet har medført omfattende endringer i tre firedeler av miljøet på land, og 66 prosent av marine miljøer, og nedbygging av natur er den viktigste grunnen.



Nedbygging av areal, også i Norge, foregår bit for bit. Noen ganger er inngrepene tydelige og rystende for mange, som med den massive vindindustrien over hele landet. Men som oftest er det de mindre synlig arealene som bygges ned, som ei myr eller en skog, når man vil anlegge en golfbane eller bygge hytteveier. Orkland kommune skal vedta en ny arealplan og ifølge kommunens eget vedtak skal kommunen legge til grunn FNs bærekraftsmål for all planlegging og øvrig virksomhet. Dette forplikter! En gjennomgang av gamle arealplaner og tilbakeføring av areal til opprinnelig formål som natur og landbruk kan være en god plass å starte.



Når vi i MDG Orkland mener at en golfbane på Stormyra er en vill og usedvanlig dårlig idé, så er det med kunnskapen om klima- og naturkrisa i ryggen. Vindkraftutbyggingen i Norge har vekket bevisstheten rundt nedbyggingen av natur, både blant befolkningen generelt og blant politikere. Vi håper derfor våre kolleger i de andre politiske partiene tar til seg denne kunnskapen og blir bevisst at vi har en klima- og naturkrise som må veie tyngre enn både golfbaneprosjektet og alle andre prosjekter som truer med nedbygging av natur i framtiden.