Det er som å skrive rusmisbruker i panna på dem

Debatt

Torsdag fikk STs lesere møte Siv Iren Holden, som bor i et kommunalt minihus på Flata på Grønøra. Disse husene er satt opp for å huse de som sliter aller mest i samfunnet, og da gjerne med et rusproblem. Det er imidlertid grunn for å stusse litt ved flere ting rundt Holdens historie. Til ST sier hun at hun fikk tildelt boligen som krisebolig, i et forsøk på å komme seg unna en hverdag preget av vold og trusler. Eier er Orkland kommune, og Holden betaler nærmere 8000 kroner i måneden i leie. Men i stedet for den freden og tryggheten hun søkte, har hun opplevd det motsatte. Ved flere anledninger er hun blitt utsatt for innbrudd og hærverk på boligen. Det har gått nærmere et halvt år siden hun meldte fra til huseier om ei knust rute, utført i forbindelse med innbrudd. Kommunen har imidlertid ikke skiftet ut ruta. Holden har løst problemet ved å putte ei sofapute i hullet, ei løsning som ikke holder når når det går mot vinter.