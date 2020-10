Målet må være forbedring, ikke «rettssak»

Debatt

I forrige uke kom endelig den såkalte rådmannsrapporten på bordet til politikerne i Skaun. Rapporten er et resultat av at kontrollutvalget ønsket at Revisjon Midt-Norge skulle granske tre forhold som i hovedsak angikk forholdet mellom tidligere ordfører Jon P. Husby og rådmann Jan-Ingvar Kiel.