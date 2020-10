Hva betaler de eiendomsskatt for, hvis kommunene ikke er i stand til å gi ytelser i gjengjeld.

Debatt

Statsbudsjettet tvinger kommunene til å senke eiendomsskatten når de setter en ny maksgrense for eiendomsskatten på 4 promille. Det gir noen kommuner, blant andre Rennebu og Rindal, som har hatt henholdsvis 4,6 promille og 5 promille i eiendomsskatt, dramatisk reduksjon i inntektene. For Rindal som har praktisert dagens maksgrense på 5 promille, innebærer det et inntektsbortfall på nesten én million kroner i 2021.