Vår fordømte plikt å reagere

Debatt

Nylig ble det avsagt en dom mot en gårdbruker fra Skaun for grov dyremishandling. I retten kom det fram at mannen skal ha latt opp mot 40 katter leve uten tilstrekkelig tilsyn og mat. Mattilsynet gjennomførte det første tilsynet ved gården høsten 2018, og det ble da avdekket at kattene var syke, skadet eller avmagret. Resultatet ble at 29 katter måtte avlives. Av dommen går det fram at døde katter skal ha ligget strødd i bolighuset, og at matskålene var fulle av mugg.