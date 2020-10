Debatt

Ved nyttår ble kommunereformen et faktum, og i STs nedslagsfelt fikk vi to nye kommuner, Orkland og Heim. De viktigste beveggrunnene for sammenslåing var robusthet og økonomi. Ved å slå sammen kommuner, ville man få større og bedre fagmiljø, og man ville få synergier og stordriftsfordeler som ville styrke økonomien, og dermed også tjenestetilbudet.