Dette blir ei krevende tid for mange

Da risikerer vi at sykdomstallene bli høyere av helt andre årsaker enn selv pandemien.

Debatt

Nå som koronasmitten er kommet inn i sin andre fase siden mars i år med økende smitte, er det all grunn til å være oppmerksomme. Selvsagt skal vi være aktsomme når det gjelder smittefaren og være forsiktige med ikke å utsette oss selv og andre for smitte. Regel nummer en er å vaske og sprite hender og være nøye med egen hygiene. På det området har mange lært seg nye rutiner og vaner når det gjelder hygiene. Folk er langt mindre syke enn tidligere, både når det gjelder forkjølelse omgangssyke. Og det god grunn til å tro at det norske folk har hatt mye å hente når det gjelder egen hygiene og ikke minst når det gjelder å holde en avstand til fremmede.