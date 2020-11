Åpenhet om Orkanger sentrum og ST-kvartalet

Debatt

Mange spørsmål melder seg etter at Orkland kommunestyre sa «ja» til et 58 meter langt og 12 meter høyt bygg med flatt tak helt ut i gata på Orkanger.

1. Helt konkret: Hvorfor vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet ha svalganger som minner om bakgård på en diger vegg ut mot Orkdalsveien?

2. Hvorfor sa ingen politikere fra Sp ett eneste ord da kommunestyret bestemte hvordan det skal se ut i Orkanger sentrum?

3. Hvorfor klarte ikke Ap å stille fullt lag på et så viktig møte?

4. Hvordan kunne det skje at 0 – null – av de 33 som møtte for flertallsgruppa bor i Orkanger krets?

5. Hva har eier/selger Polaris og kjøper/utbygger Primahus sagt bak lukkede dører for å få viljen sin?

Klarsignal ble fattet med 35 mot 15 stemmer. Resultatet bryter radikalt med vedtatte retningslinjer for utbygging i sentrum, og det neglisjerer tunge, faglige råd. Apotekgården, Jenssen-gården og biblioteket får ei svær, flat boligblokk som nærmeste nabo.

Nei til mer åpenhet

Rett før denne saken vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel. Planen er Orklands politiske bibel; en rekke strategier som sier hvordan vi skal styre kommunen etter verdiene Modig, Klok og Nær. Småbylista foreslo å ta inn følgende:

«Orkland kommune skal tilstrebe maksimal åpenhet innen politikk og forvaltning for å bygge tillit ved å redusere avstanden mellom innbyggerne og kommunen.»

Ap og Sp stemte samlet mot. Et argument fra Ap-hold var at krav om åpenhet kan oppfattes som kritikk mot det bestående. Selvsagt. En bevisst holdning til åpenhet er et tiltak for å unngå at kritikkverdige forhold blir skjult og ikke rettet på, slik vi har opplevd i eldreomsorgen.

De sterkeste vinner

Åpenhet er særlig viktig av hensyn til svake grupper som utsatte barn og hjelpetrengende eldre. Mangel på åpenhet favoriserer systematisk de sterkeste, som investorer med kraft til å øve effektivt press bak stengt dør. Vilje til åpenhet handler om verdier. Det samme gjør saken om ST-kvartalet. Der sto valget mellom å prioritere langsiktige samfunnsinteresser eller kortsiktige, kommersielle hensyn. Ap og Sp valgte det kortsiktige.

Ingen fra Orkanger

Hvorfor vet vi lite om etter en debatt med total taushet fra styringspartiet Sp. Varaordfører Are Hilstad (Ap) fortalte om sterk indre uenighet i Ap – før hele partiet stemte for planen. Ingen bosatt på Orkanger møtte for Ap eller i resten av flertallsgruppa på 33. Det er oppsiktsvekkende med 0 prosent representasjon når Orkanger krets har over 20 prosent av velgerne.

Den eneste Ap-politikeren med adresse Orkanger i kommunestyret meldte forfall. Første vara er fra Orkanger, men møtte heller ikke. Orkanger Arbeidersamfunn leverte kritiske høringsinnspill uten å bli hørt av Orkland Ap.

Polaris og Primahus

Byggesaken har versert siden 2018. Eier Polaris Media har forsøkt å selge eiendommen siden tidlig på 2000-tallet. Polaris har krevd for høy pris til at kjøpere har sett det økonomisk mulig å bygge nytt uten å bryte med vedtatte retningslinjer om høyde og tilpasning til kulturhistorisk viktige nabobygg. Kriserammede Primahus fra Stjørdal gjorde til slutt en avtale med Polaris. Den forutsatte i praksis at Orkdal/Orkland kommune går bort fra vedtatte prinsipper. Polaris har promotert planene ved å vise til at avisa Sør-Trøndelag har lange tradisjoner på Orkanger, men tar ingen hensyn til tradisjonene, kun til egen økonomi.

«Elefanten i gata»

Polaris støttet kjøper/partner Primahus fra Stjørdal da Primahus lanserte en mastodont rådmannens representant kalte «elefanten i gata» i Hovedutvalg forvaltning. På neste møte satt rådmannens folk på sidelinja. Polaris/Primahus fikk møte i utvalget med fritt spillerom til å selge seg inn igjen overfor politikerne. Det skjedde midt i en politisk prosess hvor selskapene var parter – og misfornøyd med flere av oss politikere. Kommunenes Sentralforbund (KS) er kritisk til slik håndtering av en verserende sak.

Private styrer stedsutvikling

Saken kom skjevt ut i 2018 på grunn av Sp. Ap har tatt et verdivalg og avgjort den nå i 2020. Det må skyldes at Polaris/Primahus truer med at det ikke blir utbygging uten at de får viljen sin. Noen annen forklaring er vanskelig å se, selv om det er innlysende at en så sentral eiendom som denne etter hvert blir bygd ut uansett.

Nå var det mulig å styre utviklinga av Orkanger sentrum politisk. Ap/Sp overlot i stedet styringa til to utenbygds selskap. De har som oppgave å sikre egen lønnsomhet. Derfor nekter de å kjøpe tilleggsareal. Derfor må de ha 58 meter med flatt tak der det skal være saltak. Og derfor sier Ap ja til svalganger over handlegata.