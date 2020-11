Her er det ugler i mosen. Noen er blitt lurt

At pelsdyrnæringa var en brikke i et politisk spill, har vi visst lenge.

Debatt

I juni 2019 vedtok Stortinget med 101 mot 68 stemmer å avvikle pelsdyrnæringa i Norge innen 1. februar 2025. Vedtaket ble regnet som den store seieren for Venstre i regjeringsforhandlingene med Høyre og Fremskrittspartiet. At ei hel næring ble vedtatt nedlagt skapte fortvilelse i næringa som de siste årene stadig hadde tilpasset seg myndighetenes krav om å drive dyrevernforsvarlig og etisk riktig. Næringa hadde gjennom flere år forbedret seg mye for å imøtekomme både myndighetenes krav og samfunnets forventninger i ei tid der pelsdyrnæringa ble fulgt svært nøye; ikke minst fra dyrevernorganisasjoner. På bakgrunn av disse forbedringene som var tilsvar på kravene om tilpasninger fra politisk hold, kom vedtaket om full nedleggelse ikke bare overraskende, men som et sjokk på næringa.