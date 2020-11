Tenk nytt! Hvorfor ikke bruke anledningen til å styrke skolen i Snillfjord?

Debatt

TextEditorVed første øyekast kan det se logisk og rimelig ut å flytte ungdomsskoleelevene fra Aa skole i Snillfjord inn til Orkanger ungdomsskole. Elevtallet er på ei smertegrense, og kommunen skal spare. Samtidig blir de folkevalgte presentert tall som viser at kapasiteten ved Orkanger ungdomsskole er sprengt, og at en må se på flytting av skolekretsgrenser for elever fra Evjen ungdomsskole, opp mot Grøtte skole.

Det er en logisk brist i å flytte elevene bort fra en skole som senere gir dem særdeles gode resultater og høy gjennomføringsgrad når de kommer på den videregående skolen. Aa skole har mange av de kvalitetene vi finner i små skolene i distriktene: høyere voksentetthet, tettere oppfølging og det oppleves ofte trygt for elevene å gå på mindre skoler. Trygge elever i ungdomsskolen er gode rollemodeller for de yngre elevene, og de er en viktig ressurs i barne- og ungdomsmiljøet i nærområdet.

Miljøpartiet De Grønne foreslår derfor at man bør tenke alternativt og oppfordrer Rådmannen til å tenke større. Hvorfor ikke se på muligheten til å revurdere skolekretsgrensen også mot Snillfjord, ikke bare kretsgrensene mellom Orkanger og Grøtte, når det gjelder ungdomsskolene? Eller se om det kan være elever i andre skolekretser som ønsker å gå på en mindre skole? Dette vil kunne ta bort en del av presset man nå ser på de sentrale skolene og samtidig beholde og styrke de gode fagmiljøene vi har i skolene i distriktet i vår kommune.

Dette er god distriktspolitikk. Man vil da beholde kvalitetene mindre skoler innehar og styrker dem, framfor å legge dem ned og flytte alle ressursene til sentrum av Orkland. Det skal ikke være slik at man skal forvente at det er elevene i distriktet som skal ta alle de negative konsekvensene av en stram kommuneøkonomi. Vi er en ny kommune der vi kan tenke nytt, også når det gjelder løsninger i skolen, som skal sikre gode skolemiljø uansett hvor du bor.

En styrking av skolene i distriktet vil også sikre at yngre generasjoner ser mulighetene til å flytte dit, da vi vet at skoletilbudet er en viktig faktor for tilflytting i Distrikts-Norge. Legger vi ned ungdomsskolen på Krokstadøra, vil enda færre vurdere å flytte dit.

De Grønne mener det er på tide å levere på intensjonsavtalen for kommunesammenslåinga, der vi styrker utkantene og bygger gode fagmiljøer, nå som det uansett er tatt initiativ til å justere kretsgrensene av rådmannen.