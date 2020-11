Orkland har grunn til å være fornøyd med «rikets tilstand»

Debatt

En av de viktigste oppgavene for en kommune er å sørge for at de eldre har gode tilbud og har det bra. Stikkord her er omsorg og trygghet. I forbindelse med koronapandemien har eldre og syke på institusjoner virkelig blitt utfordret. Mange koronarelaterte dødsfall i Norge har skjedd på eldreinstitusjoner, noe som har avfødt mye smerte og ikke minst frykt både hos beboere og pårørende. De som har vært heldige og holdt seg friske, har imidlertid fått kjenne på isolasjon, grunnet frykten for å få smitte inn på institusjonene.