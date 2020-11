Det må bli lettere å få psykisk helsehjelp!

Debatt

Vi må gjøre alt vi kan for å få kontroll på smitten i samfunnet. Samtidig må vi erkjenne konsekvensene disse tiltakene kan gi for den psykiske folkehelsen – særlig for de som kanskje hadde det tungt fra før. Arbeiderpartiet etterlyser handling også mot denne siden av pandemien.

Under denne andre smittebølgen må vi gjøre det vi kan for å hindre nye helsekriser. En bølge med økt smitte må ikke føre til en bølge av mennesker som går til grunne i sosial isolasjon. For mens de aller fleste av oss klarer oss tålelig greit til tross for nye og uvante rutiner, så er det noen som har fått det verre. Mye verre. Det er de i samfunnet vårt som levde med litt for lite sosial kontakt fra før. Mange av landets hjelpetelefoner melder om enorm pågang i 2020, og mørketiden hjelper neppe på situasjonen.

I Arbeiderpartiet er vi bekymret for dette, og etterlyste en redegjørelse fra statsministeren om hva regjeringen vil gjøre for å motvirke de negative effektene av koronapandemien og dens isolerende konsekvenser. Vi fikk til svar at det er nedsatt en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som skal vurdere dette. Det er viktig, men det er langt fra nok. Det landet først og fremst trenger er umiddelbare svar på akutte utfordringer for de mange tusen som sitter alene og ikke vet hvordan de skal komme seg gjennom en vanskelig tid.

Arbeiderpartiet prioritere å hjelpe disse menneskene. Det haster å få på plass flere lavterskel psykisk helsetilbud i hele landet. Det må være lett tilgjengelige tilbud innen psykisk helse som ikke krever henvisning fra lege eller spesialist. Dessverre er det veldig stor geografisk forskjell på hvor slike tilbud finnes i dag. Du er heldig om du bor i en kommune hvor det er et slikt sted å henvende seg når livet føles for tøft å håndtere alene. For å få på plass slike tilbud i flere kommuner raskt, setter vi av 250 millioner i vårt alternative statsbudsjett – som også inkluderer å styrke skolehelsetjenesten og det psykiske helsevernet i sykehusene våre. I tillegg mener vi det er viktig å sikre flere heltidsstillinger, og bevilger 100 millioner til det, for å skape forutsigbarhet i omsorgstjenestene våre og en tjeneste som har tid til hver enkelt. Det har aldri vært viktigere.

For Arbeiderpartiet er ingenting viktigere enn å håndtere denne krisa og ta vare på de som rammes hardest av den. Ingen skal sitte alene med tunge tanker, ingen barn skal overlates til seg selv og ingen eldre skal måtte dø alene. Da må vi prioritere ressursene våre deretter.