Julehandelen er også en form for dugnad

Kanskje måtte det en pandemi til for at mennesker i 2020 forstår at vi er avhengige av lokalskapte verdier.

Debatt

De lokale kjøpesentrene kan melde om rekordomsetning under Black Week forrige uke. Amfi Oti kan notere sin beste uke noensinne med ei omsetning på over ti millioner kroner som er ei økning på 26 prosent i forhold til i fjor. Også Amfi Orkanger hadde en vekst på elleve prosent, mens også Falksenteret på Kyrksæterøra noterer god handel denne siste uka i november.

Ut fra et miljøperspektiv heier vi vanligvis ikke på økt handel og forbruk. Men dette er unntaksåret på så mange måter der vi har lov til å ha flere tanker i hodet samtidig. Selvsagt skal vi handle miljøvennlig og bærekraftig, men dette året er ikke året for å gå til kjøpestopp, så sant vi ikke er permitterte eller har mistet jobben. Dette er året for å gi hverandre julegaver, små eller store, og gjerne julegaver som varmer og viser omtanke. Men aller mest er det året for å handle lokalt for å holde liv i de lokale nisjebutikkene, de lokale matvarebutikkene og de lokale kjøpesentra. Dette er året for lokal handel mer enn noen gang for å unngå at butikklokaler blir stående tomme med grå papp-plater i vinduene. Og skal vi absolutt handle på nett, som riktignok er en trygg måte å handle på, så må vi sørge for å handle i de lokale nettbutikkene, og ikke i de store internasjonale kjedene, som er styrt av storkapitalen. Mer enn noen gang gjelder det å legge igjen pengene i de lokale butikkene slik at vi i framtida skal ha levende lokalsamfunn med åpne dører og lys i alle vindu. Mer enn noen gang kjenner vi på at vi trenger alle lenkene i samfunnskjedene for å holde hjula i gang.

Les også: - De har hatt sin beste uke noen gang

Dette ser det ut til at folk har oppdaget, da det også meldes om rekordhandel av lokal og kortreist mat. Kanskje måtte det en pandemi til for at moderne mennesker anno 2020 forstår at vi er avhengige av lokalskapte verdier for at samfunnet vi lever og bor i, skal bestå.

Vi lever vi også godt med at folk i storbyen oppdager at det er liv og verdier utenfor byens grenser, og at de i år reiser ut i distriktene for å foreta en tryggere julehandel. For det er nok fortsatt nok av folk i distriktet som også i år tar julehandelen i byen. Slik sett har vi en vinn-vinn-situasjon så lenge handelen skjer lokalt og ikke internasjonalt.