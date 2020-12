Kutt i voksenopplæringa, kan føre til økt segregering

Debatt

Orkland er blant kommunene som har mottatt relativt mange flyktninger de siste årene. Kommunen har også hatt et veldig godt tilbud når det kommer til integrering. Blant annet har man hatt gående prosjektet «Helsenorsk», et norskkurs kombinert med innføring i grunnleggende helseemner med helselærer. Dette har vært en del av norskundervisninga i regi voksenopplæringa, og elevene har blant annet hatt førstehjelp, sykdomslære, hygiene, ernæring, kommunikasjon, etikk og lovverk på timeplanen. Gjennom dette tilbudet har elevene lært språk, samtidig som de har fått grunnleggende kunnskap om helsefag, noe som igjen har beredet grunnet for videre utdanning innen helsefaget. Med andre ord et unikt tilbud som gir en vinn-vinn-situasjon. En kan knapt tenke seg bedre måter å bruke integreringsmidler på. Her får elevene nemlig språkopplæring og ikke minst både motivasjon og grunnleggende kompetanse med tanke på utdanning innen helsefaget - en gevinst hele det norske samfunnet vil være tjent med.