Slutt å sutre, Hareide!

Debatt

Nå skal jeg først påpeke at du helt sikkert er en veldig grei kar, Åge Hareide, og jeg tviler heller ikke ett sekund på dine fotballkunnskaper. Skulle jaggu bare mangle med din CV som spiller og trener.

Men når jeg, etter nok en søvndyssende forestilling fra min norske favorittklubb, hører deg frese inn i TV-kameraet, å si at "ting er helt sinnsykt" (når kom forresten det ordet inn i fotballens verden), og dernest at du er så "lei av norske dommere", - ja, da må jeg få lov til å si fra.

Trassige barn

For det første så er jeg mer lei av voksne fotballtrenere som i ulike intervjusituasjoner oppfører seg som trassige barn som ikke får viljen sin. Det er nesten komisk å se hvor hyggelig og jovialt alt er når fotballtrenere blir intervjuet på solskinnsdager, ansettelsesdager og etter seire, mens man etter litt motgang og tap har et kroppsspråk og en oppførsel som gjør at man til forveksling er veldig lik Sinnataggen i Frognerparken.

Rekruttering

For det andre så ønsker jeg at vi alle heller fremsnakker fotballdommere i større grad, og bidrar på en positiv måte til at de blir enda bedre. Både på toppnivå og i breddefotballen. Det er lov å være uenig i avgjørelser, men si da fra på en konstruktiv måte. Sannheten er at vi skal være veldig glade for at noen frivillig vil påta seg å være fotballdommere, - for øvrig en rolle som vi faktisk er ganske så avhengig av for å kunne gjennomføre fotballkamper.

Slike negative uttalelser fra en av landets fremste fotballtrenere kan i verste fall bidra til dårligere motivasjon og rekruttering blant både unge og erfarne fotballdommere.

Godt forbilde

Mitt forslag er derfor at du, Åge Hareide, nå ber om unnskyldning til dommer Sigurd Smehus Kringstad, og at du i neste intervjusituasjon oppfører deg som et godt forbilde. Kanskje du da til og med kan tenke tilbake på et "klokt" råd jeg fikk av en ung moldenser for noen år siden, som lød slik: "Take it easy, - ell så fis i".

Lykke til med sesongavslutningen 2020.