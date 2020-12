Debatt

Onsdag 2. desember smalt det i stuevinduet til en familie i Børsa. Klokka var 16, og datteren i huset forberedte seg til å dra i bursdagsselskap. Mor og datter sprang inn på stua, og fikk se at stuevinduet var knust. 11-åringen ble livredd, da hun trodde at noen hadde skutt med et våpen. Hun tenkte umiddelbart at noen hadde skutt mot huset med forsett.