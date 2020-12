Debatt





La det være sagt med en gang – jeg er glad i fotball. Med Leeds United tilbake i Premier League har interessen for den engelske toppdivisjonen fått et løft. Et løft som også har inspirert vår lille husstandskohort til å prøve seg i den digitale spillverden – Fantasy Premiere League. Du henger med?

På mobiltelefonen er du manager for et selvkomponert lag, satt opp innenfor et fast budsjett. Du konkurrerer mot andre, og jo flere poeng ditt lag samler på banen i de virkelige kampene, desto bedre poengsum for deg. Enkelt og greit, kanskje – men du må følge med!

Den nye interessen preger oss, og en ny sjargong er innført ved middagsbordet. Engelske fotballstjerner er blitt våre nye kamerater på vei mot virtuell suksess.

– Du, han Firmino har vel hatt en downperiode i hele høst. Det er vel på tide å bytte han ut?

– Ikke uenig i det, så lenge vi beholder Salah. Han har gitt oss mange poeng. En annen sak er at Ayling har hatt en dalende kurve på venstrebackplassen. Han må ut.

Min bedre halvdel gløtter spent på meg over brilleglassene, vel vitende om at det smerter å sette Leeds-spillere på benken.

– Ok, men jeg krever fortsatt Bamford på topp. Han scorer nesten hver gang. Litt hjerte må det være lov å ha med seg?

På lørdag og søndag følger vi kamper på TV og VG Live med argusøyne. Det jubles for Vardy, James, Vestergaard og Son som sanker verdifulle poeng.

– Nå har vi krabbet opp til sjuendeplass. Alle de andre vi kjenner ligger bak oss – juhuuu!

– Ikke verst, men vi må gjøre noen bytter til neste helg, ikke alle gutta som presterer, poengterer jeg.

Fiktive millioner av engelske pund flagrer, mens nye spillere tar plass på den grønne matta. Money talks – på godt og vondt!

Penger ser nemlig også ut til å styre europeisk landslagsfotball for tiden. Mens pandemien raser over Europa, virker det europeiske fotballforbundet å være hevet over alle lover. Stigende dødstall og stengte landegrenser ser ikke ut til å bety noe. Spillere fra et knallrødt kontinent fraktes ut av sine klubbkohorter til betydningsløse landskamper i Nations League, selv om det knapt eksisterer en smittefri landslagstropp i Europa.

Å passere et ytterst trangt nåløye til et VM-sluttspill i den mildt sagt tvilsomme staten Qatar var belønningen. Nasjoner som kjemper med alle midler for folks helse, og som murret mot å spille risikokamper ble møtt med trusler om kraftige økonomiske sanksjoner. Forstå det den som kan.

Kristin liker fortsatt Salah. Denne uka røk Ayling ut av troppen. Sånt smerter. Men jeg er fortsatt glad i fotball. Forstå det den som kan.