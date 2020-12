Debatt

Fem personer var involvert da to biler kolliderte på fylkesvei 700 i Klinglien mandag formiddag. Ulykka skjedde etter at en av bilene kom over i motsatt kjørefelt. Bilene ble påført store materielle skader, og én person satt ei stund fastklemt i bilen etter sammenstøtet. Vedkommende ble etter hvert tatt ut og sendt til sykehus med lettere skader.