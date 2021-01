Debatt

Etter krav fra EU, er det nå innført såkalt fri etableringsrett, hvilket betyr at hvem som helst med drosjeløyve kan kjøre turer over hele landet. Tidligere var det slik at drosjeeierne ble tildelt konsesjon for å kjøre innenfor et definert geografisk område. Turen skulle med andre ord starte eller ende opp der hvor man hadde konsesjon.