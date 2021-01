Man må skjønne for å forstå

Debatt

Onsdag ble det meldt om et stort smitteutbrudd i Skaun. I løpet av 24 timer ble det meldt om hele ti positive koronaprøver, hvorav flere av disse var relatert til samme smittecelle. Denne smittecellen utløste umiddelbart behov for å sette over 150 nærkontakter i karantene. Blant disse er 125 elever og 30 ansatte ved Buvik skole. Ifølge ei pressemelding fra kommunen skal to elever ha testet positivt. I tillegg går det fram at i tillegg til skolen, er også barnehage og voksenopplæring berørt.