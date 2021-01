Stå sammen i kampen om 2000 arbeidsplasser

Debatt

Batterigiganten Panasonic har sammen med to andre giganter, Hydro og Equinor, planer om å etablere en batterifabrikk i Norge. Aktørene skal fram til sommeren vurdere markedet i Europa for litiumbatteri, og tanken er å produsere batterier til kjøretøyer og båter. I prospektet ligger også en klar ambisjon om at det skal brukes ren energi til produksjon av batteriene.

Fabrikken vil i første omgang ha behov for et område på 400 mål, mens man på sikt snakker om 1000 mål. Helt avgjørende for valg av lokasjon, er også god nok tilgang på vann, elektrisk kraft og fagfolk. I kravspesifikasjonen går det også fram at tomta må være byggeklar i 2023 eller tidligere. Videre heter det at det må være tilgang på rundt 2000 ansatte i første fase, innen 60 minutt reisevei fra fabrikken.

Ikke overraskende har Orkland kommune kastet seg inn i kampen for å få fabrikken hit. Denne uka har kommunen kikket på aktuelle tomter, samt hatt et møte med andre ordførere i regionen, med tanke på å gå sammen om å få gigantprosjektet til regionen.

Og det er nok veien å gå. Flere politikere har signalisert ideer og ønsker om å lokke prosjektet til seg, blant annet til Heim. Heimordfører Odd Jarle Svanem uttalte til ST torsdag at kommunen ser på muligheten for å få fabrikken til Heim, men samtidig erkjenner Svanem at Heim og de fleste andre kommuner blir for små for ei slik etablering, og at hele regionen derfor må stå sammen. Her har Svanem et viktig poeng, da til og med en så stor kommune som Orkland ligger i grenseland med tanke på å kunne tilby nok arbeidskraft. 2000 ansatte er nemlig mange, så her er man avhengig av å hente folk fra et større arbeidsmarked. Med under en time til Trondheim, ligger kommunen i pendleravstand til trønderhovedstaden, og vil derfor fylle kriteriene trekløveret med Panasonic i spissen har satt.

Derfor vil det være viktig at kommunene i Orkdalsregionen går sammen og stiller seg bak en felles «søknad» om å få fabrikken til et området i eller rundt Orkanger. Med 2000 nye arbeidsplasser her, vil det bety arbeidsplasser også for innbyggere både i Heim, Rindal, Skaun, Rennebu, Melhus, Klæbu og Trondheim. Et slikt prospekt vil også være et godt alternativ med avstand til havn, jernbane og flyplass. I tillegg klinger nok Orkdal/Orkland godt i ørene på disse industriaktørene, med tanke på industrihistorien, og kommunens rolle i denne, i moderne tid.

Så stå sammen, da kan eventyret fort bli virkelig!