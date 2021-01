De usynlige heltene, og de virkelige ofrene. Nå må alle bidra

Debatt

I en reportasjeserie har vi skrevet om mange av de usynlige heltene som bidrar til å holde koronapandemien på avstand, og også kontrollere hvor den tar vegen. Det er blant annet helsearbeidere som dag ut og dag inn står i stormen og tester mennesker for eventuell koronasmitte. De trosser en arbeidshverdag som er langt utenfor komfortsonen, men gjør det ut fra et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell i den vanskelige situasjonen hele verden står overfor. Vi møtte også noen av dem må ta den lite trivelige telefonen til personer som er smittet. og som også må gjennomføre detektivarbeid for å finne ut hvor smitten er kommet fra, og eventuelt kan ha tatt vegen.