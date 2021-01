La skrenskjørerne få kjøre på isen

Debatt

ST har i en serie artikler skrevet om ulovlig skrenskjøring i Skaun. Denne «sporten» har vært populær i Skaun i mange år, men det er ikke til å komme unna at dette er en farlig aktivitet så lenge kjøringa foregår på offentlig vei. Det er lett å si at dette er farlig og ulovlig, at de som bedriver denne aktiviteten må slutte. Men så lenge det ikke får konsekvenser, så blir det aldri slutt. Politi og straffeforfølgelse oppleves knapt som en realistisk konsekvens, da politiet ikke har ressurser til å være trafikkpoliti ute på bygdas grusveier. Dermed oppleves det nærmest som fritt fram å holde på.