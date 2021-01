Det nytter å engasjere seg

Debatt

I januar 2019 kunne ST avsløre at regjeringa ønsket å effektivisere og omorganisere trafikkstasjonene i hele landet. Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet leide inn konsulentselskapet Capgemini Consulting til å utarbeide en rapport om hvordan tilbudet skulle organiseres. Konklusjonen fra konsulentselskapet gikk på at man mente det ville være fornuftig å legge ned 26 av landets 75 trafikkstasjoner. I tillegg forelå det et forslag om å gjøre 22 stasjoner om til såkalte servicekontor eller oppmøte for oppkjøring.