Brakkerigg - ei politisk hodepine som kan gi omdømmetap

Debatt

Gleden var stor da det etter flere års kamp med både gulstripeaksjon, stortingsbesøk og utstrakt lobbyvirksomhet ble klart at ny E39 mellom Stormyra og Betna i Heim kommune skal bygges ut.

Delstrekningen Rendalen - Leirvika ble satt i gang i oktober i fjor. Det er selskapet Bertelsen og Garpestad som er hovedentreprenør på strekningen. Det er engasjert flere underentreprenører til å utføre arbeidet, og fram til nå har de vært innlosjert på hotell på Kyrksæterøra. Det betyr relativt lang reisevei med cirka to timer reisetid hver dag, noe som gir entreprenørene betydelig økte kostnader.

Derfor har entreprenøren søkt kommunen om å få etablere en brakkerigg for rundt 65-70 arbeidere på Valsøya. Overraskelsen var imidlertid stor da formannskapet i Heim nylig sa nei til etablering av en brakkeriggen. Begrunnelsen var blant annet at det vil legge beslag på dyrkajord, selv om det her ikke er snakk om permanent nedbygging av dyrkajord, men et midlertidig beslag over en periode på to år.

Hovedentreprenør Bertelsen & Garpestad har klaget på vedtaket i formannskapet, og viser til at man må påregne økte kostnader på nærmere 250 000 kroner i måneden hvis de tvinges til å starte en prosess med å finne ny lokalisering for brakkeriggen. Mange har reagert nærmest med vantro på politikernes vedtak, deriblant prosjektleder Tor Helge Innerdal hos Statens vegvesen, som sier til ST at han aldri før har vært borti at en kommune har gitt avslag på en slik søknad.

Torsdag fremmet Bjarne Sæther (Frp) en interpellasjon til kommunestyret der han ba om å omgjort vedtaket fra formannskapet. Han viste blant annet til at kommunens håndtering av denne saken vil gi kommunene et betydelig omdømmetap. Det kan han fort ha rett i, da det er vanskelig å se for seg at en brakkerigg skal være i konflikt med jordvernet, da det tross alt er snakk om midlertidighet over en periode på to år. Nå kan det imidlertid virke som at det har gått politisk prestisje i saken, noe som kan gi ytterligere omdømmetap - i alle fall lokalt. Sæters interpellasjon ble nemlig nedstemt i kommunestyret, med henvisning til at ordfører Svanem føler seg trygg på at formannskapet vil komme til et annet resultat når klagen behandles tirsdag. Det kan dermed virke som «regjeringspartiene» ikke unner Frp å rydde opp i rotet, men vil gjøre det selv. Med tanke på det politiske klimaet som har vært i nykommunen siden sammenslåinga, kunne Svanem og co. vært såpass rause at de hadde latt opposisjonen fått denne «seieren».