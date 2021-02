Idrettslagene bør samarbeide om hoppsatsing

Debatt

Knyken er blitt et fantastisk vintersportanlegg. I skibakkene yrer det av liv, mens skiglade langrennsløpere på alle nivå koser seg i de flotte skiløypene. Men selve monumentet i anlegget, fem flotte hoppbakker fra K10 til K68, står så å si ubrukt om vinteren. Totalkostnaden på hoppanlegget beløp seg i sin tid til flere titalls millioner kroner. Verdien er mye høyere, da det ble lagt ned en voldsom dugnadsinnsats for å få realisert prosjektet. Derfor er det utrolig trist at man ikke har klart å etablere et hoppmiljø i en kommune med kanskje landets flotteste rekrutteringsanlegg for hopp.