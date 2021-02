Bevaring av krigsminne

Debatt

Asle Bjørgen hadde 4.2.21 et innlegg i Søra om gruvehistorien på Løkken Verk. Men det er ikke bare Løkken Verk en må framsnakke i historiebøkene.

Dersom en lager en tunnel i Klinghåmmårn, mister en et synlig krigsminne som også er en del av gruvehistorien på Løkken Verk. En må ikke glemme det som er en vernet plass ved Klinghåmmårn på grunn av en tragisk hendelse under andre verdenskrig. Da gikk det liv. Hittil har det bare gått utover døde ting som bilskader. Det må ikke skje at en skal ødelegge en slik plass med tunnel ,bare for at en skal ha en fartsgrense på 70 km/t hele strekningen.

Noe av det Asle Bjørgen skrev om Klinghåmmårn i et innlegg for ei stund siden, er jeg enig i. Der nevner han at fra siste venstresving oppstrøms Klinghåmmårn, nedsettes fartsgrensen til 40 km/t. Jeg er også enig i at doseringen i svingen må legges om. En kan også merke svingen igjen med skiltet ulykkespunkt. Dermed kan en fortsatt beholde krigsminnesmerket som en del av Løkken Verks historie.

I mine yngre dager var jeg gruvearbeider i Gammelgruva og den tragiske hendelsen ved Klinghåmmårn ble nevnt noen ganger da vi satt på klappsetene i matpausen.

Leif J. Grefstad