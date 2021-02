Våg å bry deg!

Debatt

Kommunestyret i Orkland fikk framlagt en interpellasjon fra SV sin representant Anne Mari Svinsaas 27.januar.

Representanten sitt innlegg fikk full støtte fra et samla kommunestyre. Initiativet berømmes, og Sp sine representanter stiller seg 100 % bak forslaget. Det ble i kommunestyremøte vedtatt at saken skulle tas videre til hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse og hovedutvalg for helse og mestring, og at det i disse utvalga skulle sørges for at innholdet i framlegget ble effektuert.

For å unngå at dette gode initiativet bare blir omtalt og møtt med honnør, er Sp sin gruppe opptatt av handling. En sånn sak er i aller høyeste tak «ferskvare», og dersom den gode intensjonen skal bli oppfylt, må det gjøres noe konkret.

Innhold i hverdagen er viktig for oss alle, og når en blir sittende mye alene over en såpass lang periode som denne pandemien har vart, blir det for mange mer og mer utfordrende å finne noe meningsfylt og fylle dagene med.

Anne Mari Svinsaas stiller følgende spørsmål:

«Hvem har ansvar for denne gruppas psykiske helse?

Hvordan skal vi finne dem?

1. Hvilke tiltak kan vi sette inn?

2. Kan hjemmetjenesten ha ansvar for kartlegging og å sette inn eventuelle tiltak i samarbeid med frivilligsentralene og eksempelvis Røde Kors?

3. Hvem skal ha ansvaret for at ensomhet og isolasjon bekjempes?»

Vi har alle sammen et ansvar. Som naboer, venner, medborgere, elever, ansatte, pårørende – som medmennesker.

Vi tror at alle må bevisstgjøres dette ansvaret, og at vi som politikere må gå ut og synliggjøre nettopp dette. Vi kan selvfølgelig «rope på det offentlige» og kreve at dette MÅ de ansvarlige ta tak i, utfordringa fra et samla kommunestyre tilsier at vi naturligvis skal gjøre det. Psykisk helse, hjemmebasert omsorg, institusjoner og andre. Vår erfaring er at mange gjør mye, men at en liten påminning ofte gjør oss bedre.

Men i tillegg vil vi gjerne gå ut med en enkel oppfordring til ALLE som bor i kommunen, om du er i en leilighet på Nerøra eller et hus i Snillfjord, om du er en elev på skolen eller er en som har bålpanne i hagen. Våg å bry deg. Det er ikke bestandig så mye som skal til for å forgylle noen sin hverdag bittelitt og gi den mening.

Kulde er nokså slitsomt – men også fint. Lag ei islykt og gi til noen som du vet sitter mye alene



Ta en telefon og slå av en prat med noen du kjenner



Ta med koret du synger i og lag en trivelig sangstund ett eller annet sted i ditt nærområde.



Inviter på en kaffekopp



Be med noen på en tur, til fots eller i bil



Lag ei tegning – skriv ett dikt og send til noen



Ta en tur på biblioteket, og ta med deg noen dit



….bare fantasien setter grenser for hva en kan gjøre for noen som kan utgjøre en liten forskjell.

Og så skal vi som folkevalgte ta tak i dette og jobbe med det vi kan for å få fokus på en bedre hverdag for de som trenger dette – særlig i denne korona tida. Kanskje kan kultur bli en del av «vaksinasjonsprogrammet» i Orkland? En vaksine kan bli en mer positiv opplevelse med litt trekkspillmusikk og barnesang.

VÅG Å BRY DEG!

Hilsen Maj Britt Svorkdal Hess,

representant Sp-gruppa Orkland kommunestyre