Lykke til, Erika!

Debatt

Orkland har fått en ny sangstjerne. Eller sangstjerne har hun vært lenge, men sist lørdag ble hun åpenbart for hele det norske folk. Erika Dahlen, eller Imerika, som er artistnavnet hennes, feide konkurrentene av banen under delfinalen i Melodi Grand Prix. Med låten I Can't Escape er hun klar for lørdagens store finale, hvor 12 artister skal kjempe om å forsvare Norges ære i den internasjonale utgaven av MGP. Og ikke nok med det. Erika skal faktisk konkurrere mot seg selv, da hun som låtskriver også er klar med låten Feel Again, som skal framføres av Kaja Rode.