Debatt

Alle norske kommuner skal før årsskifte legge fram og vedta et budsjett i balanse. For nye Heim kommune ble dette en veldig krevende øvelse, da det i fjor høst viste seg at kommunen måtte spare 47,6 millioner kroner for å balansere budsjettet. Men til tross for de store utfordringene, kunne heimpolitikerne i desember endelig banke i gjennom et budsjett.