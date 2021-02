Unngå autovernet - ha begge hendene på rattet

Debatt

Et drøyt år er gått siden to nye kommuner i STs nedslagsfelt så dagens lys, Orkland og Heim. Blant de viktigste beveggrunnene for å slå sammen kommuner, var ønsket om større og bedre fagmiljøer, men ikke minst en mer robust økonomi som følge av stordriftsfordeler. Svaret på hvordan økonomien og tjenestetilbudet ville blitt uten sammenslåing, vil vi aldri få. Derfor blir det også vanskelig å si noe sikkert om hvor stor gevinsten har vært og vil bli.