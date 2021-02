Gamle Agdenes og Meldal satset høyt på skolene og ungene våre. Nå opplever vi at ressursene går til gamle Orkdal kommune

Debatt

De sa det skulle bli så flott i Agdenes også... To meldalsmødre skriver et innlegg om kuttene i skolen i Meldal. Mødre i Agdenes er også bekymret. Kuttene gjelder også her. I Lensvik bygges ny skole, prisverdig nok, men elevene skal også være i skolen før denne er innflyttingsklar i 2022. Det hjelper heller ikke med ny skole hvis det ikke følger nok ressurser med til å bemanne den.

For et år siden inviterte kommunen 9. klassinger til å prøve Orklandbadet før åpning. Da fikk vi en forsmak på det som ventet. Elevene fra Agdenes kunne ikke delta, fordi det ikke var penger til å kjøre dem i buss innover! Det ble en liten storm, kommunen skulle ordne så de fikk en tur senere. Så ble det stille, og elevene har fremdeles ikke vært i Orklandbadet.

Mens skolen bygges er elevene fordelt tre steder. Klassene har kun ett rom hver, skolekjøkken og håndverkssaler er borte. Utenfor kommunehuset, hvor noen klasser holder til, er det kun en parkeringsplass. Samtidig med dette har Agdenes mistet seks lærerstillinger. Noen ved naturlig avgang, hvor stillingene ikke blir erstattet, samtidig som ressurser/stillinger har gått innover til gamle Orkdal kommune. Dette er dem vel unt, men dette skal ikke tas fra ungene i Agdenes og Meldal. Det ble blant annet opprettet stillinger ved Newton-rommet, samtidig som tilsvarende forsvant fra Agdenes.

Gamle Agdenes og Meldal satset høyt på skolene og ungene våre. Nå opplever vi at ressursene går innover til gamle Orkdal kommune, som brukte mindre ressurser på skolene. Skolene i gamle Orkdal ser ut til å bli vinnere etter sammenslåingen, mens skolene i Meldal og Agdenes ribbes ned til et minimum i forhold til hva de fikk i sine gamle kommuner. Seks stillinger i minus etter sammenslåingen er alvorlig. Elevtallet er omtrent det samme, og da kan man tenke seg reduksjonen i barn og unges skolesituasjon.

Kommunesammenslåingen har blitt et stort tap i ressurser til ungene våre i Agdenes, og det samme gjelder Meldal. Hvis noe godt skulle kommet ut av sammenslåingen for barna våre, skulle Orkland løftet skolene opp på det nivået man hadde i Agdenes og Meldal. I stedet kuttes det i forhold til vår viktigste ressurs, ungene våre.

I tillegg er tap av seks stillinger i et område med fraflytting svært alvorlig. Det er også svært alvorlig i forhold til andre tilbud. Vi ser allerede kutt i barnehager, grunnet færre barn. Vi får ikke tilflytting til Agdenes, når jobbene forsvinner. Det blir en ond sirkel. Ungene våre er framtida. Vi må ha arbeidsplasser, for å opprettholde tjenester og et levende lokalsamfunn. Mange advarte mot sentralisering ved sammenslåing. Nå ser vi at dette går raskere enn noen kunne drømme om.

Vi er bekymret for tilbudet våre barn nå får. Seks stillinger i minus er svært alvorlig og medfører helt klart et svakere tilbud til våre barn. I tillegg har vi mistet seks arbeidsplasser, vi sårt trenger for å hindre fraflytting og opprettholde et levende lokalsamfunn og viktige tjenester. Nå vil vi se at kommunesammenslåingen lønte seg, en prosess innbyggerne ikke fikk være med å stemme over. Gamle Agdenes var en rik og godt styrt kommune. At den nå utarmes, med betydelig mindre ressurser til ungene våre, som er framtida, kan vi ikke sitte stille og se på.