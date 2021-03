Kvinnedagen har dessverre ikke utspilt sin rolle

Debatt

I dag viser kalenderen 8. mars - den internasjonale kvinnedagen. Ideen om en internasjonal kvinnedag ble lansert allerede i forrige århundre i forbindelse med kvinners kamp for stemmerett. I Norge ble den internasjonale kvinnedagen feiret første gang i 1915, i forbindelse med at kvinneforbundet i Arbeiderpartiet avholdt et folkemøte om fred denne dagen. Men en regelmessig feiring av dagen kom først i gang etter andre verdenskrig. I Norge hadde dagen sin storhetstid på 70-tallet, med en topp i 1978 da over 20 000 kvinner og menn gikk i tog over hele landet.