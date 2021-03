Ta en "Opdahl" og steng grensene

Debatt

I fjor vakte det sterke reaksjoner da regjeringa la ned forbud mot å reise på hytta i påska. I år blir det ikke et slikt forbud. I år kan du reise hvor du vil på påskeferie innenlands, men med anbefalinger fra myndighetene om at du må følge smittevernreglene.

Oslo og flere byer og kommuner i Viken, er blant de geografiene i Europa med høyest smittetrykk akkurat nå. Som en følge av dette har regjeringa, og Oslo kommune for Oslo sin del, innført noen av de strengeste smittevernreglene vi har hatt under hele pandemien. For Trøndelag sin del, finnes det knapt smitte nå. Trøndelag er sammen med Grønland og Island de eneste geografiene i Europa som i dag er farget grønt på EUs risikokart, hvilket betyr lav smitterisiko.

De siste par dagene kan de se ut som at også Oslo er på bedringens vei når det gjelder smittetrykk. Det kan bety at de strenge smittevernreglene som er innført begynner å hjelpe, selv om det fort vil gå ei drøy uke til før man ser de endelige konsekvensene av regelskjerpinga. Men fortsatt er Oslo og store deler av Viken farget knallrødt på kartet, sammen med land som Spania, Frankrike, Tyskland, Bulgaria, Italia, Polen og Hellas. Det er nesten bare ett land som er rødere, nærmere bestemt Sverige, hvor store deler av landet er farget mørkerødt, som betyr svært høy risiko.

Regjeringa har allerede vedtatt å stenge landegrensa som et ledd i å få kontroll på pandemien. Årsaken er at man på ett tidspunkt så at hovedtyngden av smitten kom fra utlandet. Men i lys av dette, opplever mange en logisk brist i at det nærmest er fritt fram for innenlandsreiser i påska. Vi stenger landegrensene for å stoppe spredning av smitten, men hvorfor ikke stenge fylkesgrensene for å stoppe innenlandssmitten? Sjansen for smitte fra Oslo og Viken er faktisk større enn fra Finland og deler av Storbritannia, hvor smitterykket stort sett er lavere enn i Oslo og Viken.

Det er selvsagt svært inngripende å be folk fra Oslo og Viken om å holde seg hjemme i påska, og be de holde seg unna smittefrie geografier. Men faktisk er det en lav pris å betale, mot å risikere at man fargelegger hele landet rødt nå før sommeren. For ganske nøyaktig ett år siden sa nå avgåtte kommunelege i Rennebu, Arne Opdahl, at helseminister Bent Høie bare kunne gå og legge seg, og innførte det som fikk navnet søringkarantene. Nå står vi foran påska, vi har et mutert virus som er betydelig mer smittsomt enn det viruset vi slet med for et år siden. Og så lenge regjeringa ikke setter foten hardt ned mot innenlandssmitte, bør ordførere i kommuner med lav smitte vurdere å «ta en Opdahl». Det kan faktisk redde sommerferien, ja, faktisk også liv!