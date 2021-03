Bør være mindre bekymret for media og mer bekymret for mobbinga

Debatt





Tirsdag kunne ST presentere resultatet av årets elevundersøkelse, som blant annet viser at 25 prosent, altså hver fjerde elev, på sjuende trinn ved Meldal barne- og ungdomsskole i Orkland og Børsa skole i Skaun, har opplevd mobbing flere ganger i måneden. I forrige uke orienterte konstituert kommunalsjef for oppvekst i Orkland, Solveig Melby, hovedutvalg for oppvekst om tallene. Her ble det ikke lagt skjul på at mobbetall på 25 prosent på sjuende trinn ved skolen i Meldal og 14,9 prosent på Orkanger barneskole, er for høyt. «Slik skal vi ikke ha det, så da må vi finne ut hva som ligger bak og hva vi kan gjøre,» slo Melby fast.

Etter Melbys orientering valgte flere politikere å gjøre et nummer av at det er uheldig at slike saker blir kjent via media. Det ble vist til at medieomtale av slike saker virker stigmatiserende både på skolen og elevene, og at medieomtalen fører til en ekstra belastning for elevene. Her ble det vist til tidligere oppslag om mobbing ved Buvik skole og Lensvik skole, og pekt på hvor belastende det var for ungene å bli knyttet til en mobbeskole og mobbeklasse.

Utvalgsleder Stig Kalstad (Sp) er i utgangspunktet bekymret for tallene. Han erkjenner at tallene er for høye, men sier han ikke er bekymret etter å ha fått forklaring på hva som ligger bak tallene og hvilke tiltak som settes inn for å få tallene ned.

Politikerne bør være mindre bekymret for at avisa setter mobbeutfordring på dagsorden og mer bekymret for mobbinga som foregår. Avisas motiver for å omtale slike saker er ikke forankret i jakt på sensasjoner, men «jakt» på handling fra de ansvarlige. Og evnen og viljen til handling kan fort bli forsterket ved at foreldre og andre får vite om hva som skjer. Ja, det var nok veldig tøft for alle involverte da det kokte som verst i Buvika og Lensvika. Om publisiteten via avisa har spilt inn, skal være usagt. Men faktum er at årets elevundersøkelse viser at mobbetallene ved Buvik og Lensvik skoler i dag er så lave de ikke framgår av oversikten.

Når det gjelder Meldal barne- og ungdomsskole, viste fjorårets undersøkelse at 13 prosent ved sjuende trinn i Meldal ble mobbet. Da ble det også forsikret om at tiltak og planer var satt i gang. Men når årets undersøkelse viser 25 prosent på sjuende trinn, er det faktisk ting som tyder at det fortsatt er en vei å gå.