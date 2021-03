Debatt

Lokalpolitiker Hans Kringstad (Småbylista) retter i et blogginnlegg harde skyts mot «regjeringspartiene» i Orkland.

«Ingen har mindre å vinne på Orkland-fusjonen enn Orkdal kommune, ingen har mer å tape enn sentrum. Men i Agdenes og Meldal dikter sterke krefter opp den omvendte historien, skriver Kringstad og viser blant annet til at Krokstadøra var en økonomisk belastning fra dag, at lille Agdenes alene ville vært avhengig av dyre interkommunalt samarbeidsløsninger, at Meldal med synkende folketall og en aldrende befolkning ikke har vært noe gullkort for nykommunen. På den andre siden viser Kringstad til at Orkdal gikk inn med en befolkning på 12 000 - og stort potensial for vekst og utvikling takket være posisjonen som handelssenter for en hel region, attraktive næringstomter og nærheten til Trondheim.

Til ST sier Kringstad at blogginnlegget er et slags motsvar til blant andre John Olav Vinge og Maj Britt Svorkdal Hess, som han mener via ST har skapt et bilde av at kommunesammenslåinga er negativ for de minste orklandkommunene. I sin framstilling «glemmer» Kringstad imidlertid at også gamle Orkdal får sin del, blant annet et nytt eldresenter til 600 millioner kroner, at gamle Snillfjord bringer millionbeløp inn i nykommunen med eiendomsskatt fra vindmølleparken. Det er med andre ord muligheter for å ta til motmæle og nyansere bildet Kringstad lager.

Men det nekter altså «regjeringspartiene» å gjøre. Meldalingene beskyldes både for å ha kuppet valget og ledervervet i oppvekstutvalget ved massiv bruk av tilleggsstemmer basert på geografi. Men i stedet for å ta til motmæle mot beskyldningene, vise til at mobilisering faktisk er legitimt i et moderne demokrati, så velger Bang, Hilstad, Fremstad og flere andre taushet. «Vi ønsker ikke å kommentere spekulasjoner og konspirasjonsteorier,» sier Fremstad. «Vi kommenterer ikke blogginnlegg,» sier Hilstad og Bang.

Slik passivitet er både eiendommelig, arrogant og et eksempel på unnfallenhet. Kommunens innbyggere har faktisk krav på svar og tilsvar på spørsmålene og beskyldningene Kringstad kommer med. Skal debatten løftes ut fra stengte rom med låste dører, så bør man i 2021 utrykke sine meninger på arenaer hvor innbyggerne faktisk befinner seg. Og det er på nettsteder og sosiale medier. Det har Kringstad skjønt. Det bør også andre skjønne etter hvert!