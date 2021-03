Uheldigheter i Orkland kommune

Debatt

Høye mobbetall ved lokal skole og kommuneledelsen er bekymret for at dette slås opp i media? Her bør det stilles spørsmål om hvorfor medieoppslag gir grunn til bekymring. Fasaden igjen? Modig, klok, nær?

Det er noen ganger på sin plass at mennesker må stå til rette for ting de har bidratt til, både elever, foreldre som faktisk har oppdrageransvar, skoleledelse som for n’te gang forsikrer at mobbing håndteres og skoleeiere som er opptatt av fasade. Sånn at man kan få forandring. Til det bedre. For ALLE barna.

«Vi vet at det gir stort utslag når noen få elever oppgir at de blir mobbet, og vi får det i prosent. Det er disse prosenttallene som slås opp i media» sier Melby. 25,9 %. Hva skal man si til dette utsagnet?

Uheldig at skolen får rykte? Eller kanskje uheldigere og tøffere for de barna som gruer seg til mobbing og skoledagen over lang tid? Tøft for de foreldrene som må slite med å få på plass gode nok skolehverdager? Jeg kjenner ikke denne saken utover det som står i avisa, men jeg kjenner en skole jeg ikke nevner navnet på. Jeg kjenner igjen kommuneledelsens holdninger og ville måte å lese fakta på. Iveren etter å redesigne fakta.

Media har et stort ansvar for å slå opp kritikkverdige forhold, det ligger midt i samfunnsmandatet. Det er ikke uheldig eller tøft at skoler får rykte som «mobbeskole», det er alvorlig at barns skolehverdager er så dårlige at det gang på gang oppstår betimelig kritikk i kjølvannet.

Har selv vært flere runder med en skoleledelse som endte i flere runder hos statsforvalter og like mange medhold. Benektelser i loop. Ingen innrømmelser. Sure miner. Likevel måtte mitt barn flytte, også det uten at skoleeier/kommunen vedgikk ansvaret de lovmessig har. De så ikke ut til å skjemmes da heller. Forakt for norsk lov? Selv når staten via statsforvalter har knyttet lovbruddene opp til lovkravet?

Vi må selv betale rundt tjue tusen ekstra i måneden pluss tapt arbeidsinntekt, Orkland kommune tar ikke engang del i regninga. Å lese i avisa at alt fortsatt er svakt ledelsesmessig, gjør at jeg er takknemlig for å være kvitt både den type holdninger og den type mennesker. Den nye skolen samarbeider tett med psykolog opp mot mobbeproblematikk. De har gjort det i årevis.

Hva er dere i kommuneledelsen egentlig ute etter?

- At ungene får gode nok skolehverdager, eller at den for lengst bulkete fasaden videreføres?

- Har mennesker som ikke er i stand til å innrømme/lese fakta, det som kreves for å lede en skole?

- Er forsikringer og forklaringer godt nok, når statistikken viser at dette bare er et refreng?

- Er jobben til en politiker å la seg berolige av forsikringer igjen og igjen?

- Blir det hyggeligere å møtes om man er enige om at alt er cirka såre vel?

- Er ikke det å egentlig feie under teppet?

Forandring kunne ført til at ST slipper å brette ut de høye mobbetallene, de kunne fått mulighet til å skrive om lave mobbetall. Det hadde vært fantastisk! For å komme dit, må noe GJØRES, utover prating.

Som overlegen som anbefalte flytting sa: «dere kjenner ikke noen i Hells Angels?», når han hørte hva som hadde skjedd. Nei, ahh, det var DER vi gikk feil, burde ha skjønt... Det er distriktspolitikken sin det. Ta med det etter modig raus og nær da i hvert fall. Vel å merke hvis dere skal fortsette på samme viset.

Lykke til!

Enda en mamma