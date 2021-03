Kan bli tidenes sommer hvis vi tar ansvar nå

Debatt





Australia er blant de landene som har lyktes godt med å slå ned den siste bølgen med koronavirus. Metoden har vært enkel. Bortimot stengte landegrenser og delvis stengte delstadsgrenser, kombinert med strenge smitteverntiltak, har bidratt til å slå ned viruset. Landets mest folkerike delstat, New South Wales, ble stengt ned for et år siden, men kan nå åpne opp til en tilnærmet vanlig hverdag, uten munnbind, uten tanke på antall nærkontakter. Delstatsminister Gladys Berejiklian opplyser til VG at mye av suksessen kan forklares med at folk har måttet sjekke inn via helsemyndighetenes app på barer, kafeer, restauranter og andre arrangementer. Dette har bidratt til utrolig rask og sikker smittesporing. Siden 18. januar er det registrert to lokale smittetilfeller i delstaten med over åtte millioner innbyggere. Det er riktignok blitt registrert noen smittetilfeller fra personer som har kommet fra utlandet, men krav om opphold på karantenehotell har sørget for at smitten ikke har nådd ut i samfunnet. Og for å illustrere hvor strengt smitteregime landet fører, kan en nevne at i landets tredje største by, Brisbane, ble alt nedstengt etter at det ble registrert fire nye smittetilfeller i byen. Totalt er det registrert syv smittede, noe som altså førte til at lockdown i tre dager.

Nå står påskeferien for døra, og her til lands har myndighetene i stor grad valgt å satse på at folk tar ansvar og viser hensyn i påskeferien. Riktig nok er det meste nedstengt i de områdene med høyest smittepress, Oslo og Viken, men reiserestriksjoner over fylkesgrensene har myndighetene ikke ansett som nødvendig. Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, tok nylig til orde for å innføre reiseforbud fra områder med høy smitte, men fikk ikke gehør verken hos sentrale myndigheter eller lokale smittevernsansvarlige. En ringerunde ST gjennomførte til lokale kommuneoverleger, avslørte at de syntes det å stenge fylkesgrensene ville være for inngripende. Det betyr at vi fritt kan reise på påskeferie, på kryss og tvers i landet vårt, med anmodning om å følge smittevernreglene - altså være ansvarlige og forsiktige.

Med erfaringene man har gjort seg i Australia, vet vi at å stenge grensene også internt i eget land, virker for å få slått ned viruset. Når vi nå velger bort et så inngripende, men effektivt tiltak, kan vi ikke gjøre annet enn å appellere til folks ansvarsfølelse. Ifølge myndighetene vil vi i løpet av et par måneder langt på vei kunne leve normalt igjen, forutsatt at vi ikke roter det til nå. La oss derfor samles om en siste dugnadsinnsats, slik at vi unngår at påska blir da alt gikk galt fordi vi ikke evnet å ta ansvaret myndighetene ga oss. Lykkes vi med det, venter det som kan bli tidenes sommer rundt døra. God påske!