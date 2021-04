Representerer en enorm verdiskaping

Debatt

Orklandordfører Oddbjørn Bang har måttet tåle en god del kritikk fra egne rekker i Senterpartiet for at han som senterpartiordfører først sa ja til Norsk kylling, og deretter ja til regiontravanlegg på Fannrem. Begge prosjektene har nemlig medført beslag av betydelige arealer dyrkamark. Bang har imidlertid hele tida argumentert med at beslaglagt jordbruksareal blir erstattet én til én med jordflytting, og således er det ikke blitt bygd ned en eneste kvadratmeter med dyrkamark i forbindelse med disse prosjektene.

På en annen side begynner man nå å se verdien av disse etableringene. Norsk kylling vil representere et stort antall arbeidsplasser når virksomheten kommer i gang. I tillegg kommer verdiskapinga som har fått ringvirkninger både lokalt og regionalt i forbindelse med bygginga av milliardfabrikken. Verdiskaping og synergieffekter har også vært et viktig argument for å si ja til bygging av travanlegg fra Orkdal kommune, nå Orkland, sin side. Torsdag ble den første partneravtalen mellom travet og næringslivet undertegnet, en avtale som tre helt eller delvis lokale bedrifter forventer å omsette mellom fire og fem millioner kroner på i løpet av de tre neste årene.

Samtidig ser man at norske travbaner nå framstår som naturlige arenaer for megastore konserter med internasjonale storheter. Ramstein holder konsert på Bjerke travbane i sommer, mens Guns N' Roses skal spille på Forus travbane. Ramsteinkonserten skulle egentlig vært avholdt på Leangen, og avlysninga representerer ifølge Dagbladet et inntektsbortfall på mellom 60 og 100 millioner kroner for trøndersk næringsliv. Det setter i perspektiv hva næringsliv og andre samarbeidspartnere kan forvente seg hvis utviklingssjef Per Jørgensen lykkes med å få de helt store konsertnavnene til Fannrem, som for eksempel Bruce Springsteen, som Jørgensen har brukt som eksempel han har som mål å realisere.

Det ligger også verdifull merkevareeffekt for Orkland kommune i dette prosjektet. Det å huse Midt-Norges regiontravanlegg, setter kommunen på kartet langt utover regionens grenser. Lørdag sendes et TV-innslag med ordfører Oddbjørn Bang på den riksdekkende TV-kanalen Rikstoto direkte i forkant av V75-kjøringa på Leangen, hvor opptaket er gjort på Fannrem.

Det er den totale verdiskapinga som må måles når det skal gjøres store reguleringsinngrep. Både Norsk kylling og travanlegget representerer stor verdiskaping. Og forhåpentligvis vil det gjøre det for landbruket også, ved at vellykkede jordflyttingsprosjekt blir hovedregelen i alle sammenhenger, også i forbindelse med statlig veibygging. Da vil alle være vinnere!