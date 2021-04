La oss diskutere politikk

Debatt

Det blir bare trist når en personlig konflikt mellom to av 51 kommunestyrerepresentanter i Orkland blir hovedpoenget i den endelige behandlinga av kommunens etiske retningslinjer. Dette skjedde i kommunestyremøtet onsdag 7. april, og blir fulgt opp som sak i lokalavisa.

Som kommunestyrerepresentant spør jeg meg om hva motivet kan være for at Arbeiderpartiet ønsker et oppgjør mellom representantene Trude Tevik Gulbrandsen og Hans Kringstad fra to år tilbake i tid. Og det i en sak som beskriver en situasjon som angivelig har skjedd utenfor kommunestyresalen og før sammenslåinga.

Jeg vil ikke forsøke meg på å svare med fare for å rote til konflikten ytterligere. Det overlater jeg til partiet AP selv.

Jeg blir bekymret over hvilket omdømme politikken får når Arbeiderpartiet gir avisa muligheten til å lage et slikt oppslag i en debatt om etikk; ikke så veldig positivt, tenker jeg. Og langt fra de verdiene som kommunestyret enstemmig har vedtatt og som er beskrevet i Etiske retningslinjer. Retningslinjene handler blant annet om åpenhet, redelighet, respekt og tillit.

Dette er jo en sak leserne tvilsomt får noe meningsfullt ut av. Det er en krangel mellom to kommunestyrerepresentanter fra gamle Orkdal, da de begge tilhørte partier i opposisjonen. Og det avisa greier å få ut av dette er en beskrivelse av påstand mot påstand - om hva som er sagt eller ikke sagt. Og det blir slett ikke en debatt om etikk i politikken.

Nei, la oss heller ta debatter om politiske saker, de er det mange nok av i denne store kommunen. Og følger vi de etiske retningslinjene, gir vi rom for en åpen debatt. Det som innbyggerne ikke får med seg fra kommunestyremøtene, må vi som politikere tåle tas opp i lokalavisa, både kritiske og støttende innlegg. Vi må tåle å bli utfordret til å begrunne politiske standpunkt.

De etiske retningslinjene er et godt utgangspunkt. Følger vi dem, greier vi å skape en grundig og kunnskapsbasert debatt og ikke bare tilfeldig synsing. Da er det mulig å inkludere flere, lytte til andres meninger og ta politiske utfordrere mer på alvor. Da kommer vi nærmere de beste vedtakene som gir gode løsninger for innbyggerne i kommunen.

Håper med dette på et konstruktivt samarbeid i kommunepolitikken framover. Gleder meg til de fysiske kommunestyremøtene igjen, til de gode diskusjonene og samtalene!

Grethe Gravrok Sand Kommunestyrerepresentant for Småbylista Orkland