NFU Orkland Lokallag 2021: Hvem er vi? Hvorfor trengs vi?

Debatt

NFU er en organisasjon som arbeider for at mennesker med utviklingshemming skal ha de samme grunnleggende rettigheter som alle andre borgere i samfunnet. De har samme rett til å høre til i lokalmiljøet, til å gå på skole, bo og arbeide og ha en meningsfull fritid. Og utviklingshemmede har rett på tiltak og tjenester fra det offentlige ut fra individuelle behov, slik at de kan delta i fellesskapet.

Ansvarsreformen fra 1991 (HVPU-reformen) skulle føre til at utviklingshemmede ikke lenger ble sendt vekk på store institusjoner, gjemt fra resten av samfunnet. Særomsorgen skulle fjernes og utviklingshemmede skulle inkluderes i samfunnet – ikke diskrimineres. Dessverre ser vi dag at utviklingen går i feil retning. Når det gjelder bolig, blir det stadig flere fellesløsninger som ligner svært på institusjonene som skulle forsvinne. Det som skulle være «den inkluderende skole» gir stadig flere elever spesialundervisning alene eller i spesielle grupper. Barn med utviklingshemming blir segregert og hører ikke til i samme klasse som sine jevnaldrende. Og kultur og fritidstilbud for utviklingshemmede er segregert og organisert av personalet i stedet for å være likeverdig med tilbudet til befolkningen for øvrig.

NFU ønsker et samfunn med likeverd og plass for alle. Etter at Orkland kommune oppsto, har NFU Lokallag i de tidligere kommunene slått seg sammen til "NFU Orkland Lokallag." Nå er det viktig å følge med! Vi er redd for at utviklingshemmede vil få dårligere levevilkår i storkommunen. Omsorgstjenestene blir mer og mer sentralisert og utviklingshemmede vil miste muligheten til å ha et sosialt nettverk i nærmiljøet sitt. Tendensen er at barn og ungdom med utviklingshemming blir tvunget til å komme inn til sentrum av kommunen for å få tjenester som avlasting og botilbud. Vi er bekymret for at det samme vil gjelde for skole etter hvert. Det er også usikkert hvordan tilbudet om dagsenter og tilrettelagt arbeid vil bli.

Les også: Får ingenting gratis: - Det er som å ha småbarn livet ut

Dette er de samme tendensene som vi ser når Orkland kommune fordeler ressurser til skolene og flytter på eldre og demente mennesker til ledige sykehjemsplasser. Politikerne satte ned noen felles forutsetninger for Orkland kommune (Intensjonsavtalen). De avtalte at innbyggerne skal få dekket sine behov for kommunale tjenester innenfor sine naturlige nærområder. Når det gjelder Pleie og omsorg, står det: «Den nye kommunen skal ha tilbud innen pleie og omsorg plassert nær innbyggerne. Enhetene skal ha ressurser, kompetanse og lokaler som gjør dette mulig.»

Hvor blir det av de gode intensjonene?

NFU Orkland lokallag

Astrid Ingdal